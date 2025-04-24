Зачем Никол Пашинян прилетел в Турцию?

В Турцию впервые прибыла армянская делегация во главе с премьером Пашиняном. Запланирована встреча с Эрдоганом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом, об этом сообщила пресс-секретарь политика Назели Багдасарян.

"Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом. В международном аэропорту Стамбула премьер-министра Армении встретила заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи"

– Назели Багдасарян

Как отметила Багдасарян, сегодня вечером Пашинян должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также запланирована встреча премьера с представителями армянской общины в Турции.

Вместе с Пашиняном в Стамбул также прибыли глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Отметим, что вчера в Турцию прибыл лидер Азербайджана Ильхам Алиев, который посетил открытие "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше.

Интересы Армении

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, официальный визит Никола Пашиняна в Турцию – следствие политики по стабилизации положения Армении в регионе. "Визиты армянского руководства в Турцию – явление редкое, но не исключительное: сам Пашинян прилетал в Анкару два года назад, на инаугурацию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а за 13,5 лет до этого, в октябре 2009 года, президент Серж Саргсян побывал в Бурсе для встречи с президентом Абдуллой Гюлем. Визит Саргсяна в итоге ни к чему не привел, поскольку тогда у власти в Армении находились националисты "карабахского клана", для которых видимость диалога с Анкарой была интересна только как шанс на поддержку оккупации территорий Азербайджана. У официального визита Никола Пашиняна перспектив чуть больше, так как современный Ереван нацелен на преодоление прежней государственной стратегии "осажденной крепости" и нормализацию существования Армении на Южном Кавказе", - прежде всего сказал он.

"Стоит сразу отметить, что сегодняшняя Армения несколько однобоко подходит к задаче нормализации своего регионального положения, фокусируясь на попытках наладить связи с Турцией и недооценивая значимость установления полноценных мирных отношений с Азербайджаном. Вся совокупность внешнеполитических действий Еревана после ликвидации очага сепаратизма в Ханкенди ясно показывает, что в вопросе контактов с Баку армянские власти достигли желанного минимума – полного устранения раздражающего сепаратистского фактора – и на этом предпочли остановиться, используя в дальнейшем армяно-азербайджанский переговорный трек как дипломатический рычаг на других направлениях. К примеру, Ереван согласовал итоговый текст мирного договора с Баку только после инаугурации Дональда Трампа, чтобы задобрить вернувшихся в Белый дом республиканцев, традиционно имеющих более позитивные отношения с Азербайджаном, чем с Арменией. В том же ключе продвижение в диалоге с Баку они используют и в контактах с Анкарой", - продолжил Андрей Петров.

"Можно ожидать, что на переговорах с Эрдоганом Пашинян будет говорить прежде всего о желании Еревана как можно скорее открыть турецко-армянскую границу. Армения уже полностью восстановила и подготовила к работе пункт пропуска Маргара и предлагает Турции без каких-либо предварительных условий просто возобновить прямое транспортное сообщение. Пашиняну это необходимо и для развития армянской экономики (в первую очередь это упростит серый экспорт товаров в Россию по пространству ЕАЭС, поскольку их больше не придется перевозить из Турции в Армению через Грузию), и для политической пропаганды – в преддверии парламентских выборов ему особенно остро нужны события, которые можно представить населению как успехи власти. Также Ереван заинтересован в том, чтобы каким-то образом разделить в политике Турции контакты с Арменией от отношений с Азербайджаном, и Пашинян наверняка будет аргументировать тем, что Карабахская война закончилась и вместе с ней исчерпана первопричина, из-за которой в 1993 году была закрыта граница", - сообщил старший аналитик "Вестника Кавказа".

Интересы Турции

Эксперт подчеркнул, что Турция не станет менять свою региональную политику по желанию Армении. "Турция – союзник Азербайджана, причем их союзничество очень активно: накануне президент Ильхам Алиев прилетал в турецкий Кахраманмараш для участия в церемонии открытия нового жилого квартала, построенного Баку, а три недели назад президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил азербайджанский Лачин где был открыт построенный с участием турецких компаний международный аэропорт. И это лишь новейшие проявления союзных связей Турции и Азербайджана в пределах одного месяца. Между тем в отношении Армении у Турции попросту нет никаких собственных интересов – они могли бы образоваться 30 с лишним лет назад, но этому помешали Карабахская война и оккупация армянскими войсками 20% азербайджанских территорий. В итоге за то время, пока длился армяно-азербайджанский конфликт, Баку выстроил тесные связи с Анкарой, а Ереван попросту остался не у дел. Поэтому, когда Никол Пашинян предлагает турецкому руководству установить отношения без учета азербайджанских интересов, он всегда слышит одно и то же твердое "нет", потому что у Анкары нет причин для такого шага", - подчеркнул Андрей Петров.

"Недооценка значимости армяно-азербайджанской нормализации продолжает удерживать Армению в геополитическом тупике. Если Никол Пашинян хочет открыть турецкую границу, ему нужно удовлетворить условие Турции – подписать мирный договор и установить дипломатические отношения с Азербайджаном. Для этого требуется вычеркнуть из армянской Конституции территориальные претензии на Карабах. Пока Ереван упорствует в нежелании выполнять эти справедливые требования, он не только никуда не продвигается в турецко-армянском диалоге, но и укрепляет уверенность как Баку, так и Анкары в том, что его реальные замыслы далеки от декларируемого настроя на мирную, нормальную жизнь в регионе. Поскольку никаких признаков перемен в позиции Армении пока незаметно, на вопрос, зачем Никол Пашинян прилетел в Стамбул, стоит ответить – стучаться с пустыми обещаниями в закрытую дверь. Очередные слова здесь ничего не изменят: Турция ждет от Армении практических шагов по урегулированию отношений с Азербайджаном", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".