Армения направила ноту России

Ереван направил Москве ноту в связи с высказываниями некоторых представителей российской власти по поводу дела Самвела Карапетяна, рассказал министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Армянская сторона направила России ноту в связи с заявлениями, которые были озвучены рядом представителей властей РФ по делу российского бизнесмена армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, рассказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в парламенте.

По словам дипломата, эти высказывания в Ереване расценили как вмешательство во внутренние дела страны.

Мирзоян также сказал, что армянская сторона считает: публикации в некоторых российских СМИ, а также заявления политиков и законодателей вступают в противоречие с дружбой между Россией и Арменией и с документами, на которых она базируется. Кроме того, Мирзоян указал, что Ереван оценивает это как "прямое открытое вмешательство" во внутренние дела РА, как посягательство на ее суверенитет.

Глава МИД отметил, что Армения направил РФ соответствующее уведомление.