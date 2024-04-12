Пашинян уволил главу СНБ Армении

Армен Абазян освобожден с поста главы Службы национальной безопасности Армении. Решение об этом принял премьер-министр Никол Пашинян.
Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян освобожден с занимаемого поста. Решение об этом разместили на официальном сайте правительства страны.
Его принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Причины увольнения Абазяна не уточняются.
Обязанности руководителя СНБ Армении временно возложены на замглавы ведомства Андраника Симоняна.
Напомним, что Армен Абазян занимал пост директора СНБ с осени 2020 года.