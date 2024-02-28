Вестник Кавказа

Пашинян готов сменить главу СНБ Армении - СМИ

заместитель начальника СНБ Армении Андраник Симонян
© Фото: официальный сайт СНБ Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проверяет на лояльность главу Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, он рассматривает на этот пост кандидатуру его заместителя Андраника Симоняна.

В структуре Службы национальной безопасности (СНБ, аналог российской ФСБ) Армении появился "фаворит" премьера, который якобы напрямую доносит на своих коллег, пишет армянская газета "Грапарак".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает кандидатуру заместителя начальника службы Андраника Симоняна как возможного претендента на пост главы ведомства который сейчас занимает генерал-лейтенант Армен Абазян: он поручает обоим одинаковые задания, чтобы оценить их работу и проверить лояльность действующего главы СНБ, цитирует издание Sputnik Армения.

"Считается, что Абазян не всегда выполняет политические указания Пашиняна, тогда как Симонян охотно берется за выполнение даже самых спорных поручений"

- "Грапарак"

В пример издание приводит дело экс-начальника Генштаба Тирана Хачатряна, за которое охотно взялся Симонян - Пашинян был готов арестовать выскопоставленного военного, однако глава Следственного комитета (СК) Аргишти Кярамян отказался выполнить его указание.

До перехода в СНБ Симонян был судьей в Лорийской области, а в 2021 году был переведен в Ереван, где он стал заместителем начальника СК, а спустя пять дней – заместителем главы СНБ.

Под пристальным контролем чиновника находится деятельность генпрокурора страны Анны Вардапетян и сотрудников самого СНБ – Симонян регулярно отчитывается о них перед Пашиняном, пишет издание.

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