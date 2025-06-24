Вестник Кавказа

АПК Дагестана получит более 3,5 млрд рублей господдержки

АПК Дагестана получит более 3,5 млрд рублей господдержки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На поддержку АПК Дагестана в этом году направят рекордное финансирование из бюджета.

Агропромышленный комплекс Дагестана в этом году получит 3,5 млрд рублей поддержки из федерального бюджета, рассказали в пресс-службе главы Дагестана Сергея Меликова. 

Сообщается, что аграрии Дагестана получат рекордное финансирование. В этом году на поддержку сельского хозяйства республики направят почти на 680 млн рублей больше, чем годом ранее. 

Отмечается, что особенно существенные поступления ожидают виноградарство и виноделие. Так, перспективные аграрные сферы в этом году получат около 1 млрд рублей, что в 4 раза больше, чем в 2021 году.

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