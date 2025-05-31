Антон Швец уходит из "Ахмата"

Российский полузащитник Швец покидает "Ахмат", за который выступал с 2017 года.

Антон Швец прекращает выступления за грозненский "Ахмат". Российский футболист покидает клуб после восьми лет в команде.

"Клуб и футболист подписали сегодня соответствующее соглашение"

– пресс-служба ФК "Ахмат".

Отметим, что 32-летний Швец выступал за "Ахмат" с 2017 года. В активе футболиста, который провел один матч за сборную России, 187 игр за грозненцев, в которых Швец отличился голами 12 раз.

Ранее команду покинул другой ветеран – Бернард Бериша. Косовский футболист отыграл за "Ахмат" почти 200 игр, в которых забил 28 голов.