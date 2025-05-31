Вестник Кавказа

Антон Швец уходит из "Ахмата"

Антон Швец уходит из "Ахмата"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский полузащитник Швец покидает "Ахмат", за который выступал с 2017 года.

Антон Швец прекращает выступления за грозненский "Ахмат". Российский футболист покидает клуб после восьми лет в команде. 

"Клуб и футболист подписали сегодня соответствующее соглашение"

– пресс-служба ФК "Ахмат". 

Отметим, что 32-летний Швец выступал за "Ахмат" с 2017 года. В активе футболиста, который провел один матч за сборную России, 187 игр за грозненцев, в которых Швец отличился голами 12 раз. 

Ранее команду покинул другой ветеран – Бернард Бериша. Косовский футболист отыграл за "Ахмат" почти 200 игр, в которых забил 28 голов.

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