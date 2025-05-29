"Ахмат" усилился двумя защитниками футбольного клуба из Ирана

ФК "Ахмат" заключили контракты с двумя игроками из чемпионата Ирана. Оба они в прошлом сезоне выступали за местный "Гол Гохар Сирджан".

Футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с 22-летним иранским защитником Мехди Заре. Об этом сказано в сообщении, размещенном 22 июля на сайте грозненской команды.

Заре будет выступать за "Ахмат" в течение ближайших четырех лет.

Предыдущим клубом защитника был иранский "Гол Гохар Сирджан". В прошлом сезоне Заре провел за команду 42 матча во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами.

Накануне игроком "Ахмата" стал еще один центральный защитник "Гол Гохар Сирджан" Усман Ндонг. Соглашение 25-летнего сенегальца с грозненцами рассчитано на три года.