Лучший бомбардир в истории "Ахмата" рассказал о своем возвращении в клуб

Мохамед Конате дал первое интервью после возвращения в "Ахмат". Он заметил, что рад снова носить футболку грозненской команды.

Нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате рад вернуться в грозненский "Ахмат". Об этом он заявил в интервью клубной пресс-службе.

"Привет, болельщики "Ахмат". Я очень рад, что вернулся домой к вам. Дай бог, все будет хорошо. Будем еще больше работать, чтобы набрать много очков"

– Мохамед Конате

Накануне стало известно, что 27-летний форвард возвращается в "Ахмат". Его соглашение с клубом рассчитано на три года.

Ранее нападающий защищал цвета грозненцев в 2021-2024 годах. За это время он отметился 34 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром истории клуба. В минувшем сезоне Конате он выступал в Саудовский Аравии за столичный "Эр-Рияд". На его счету четыре забитых мяча и две голевые передачи во всех турнирах.

Сезон 2024/25

"Ахмат" занял в прошлом сезоне 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В переходных играх грозненцы обыграли "Урал" из Екатеринбурга и сохранили себе прописку в РПЛ на следующий сезон.