Вестник Кавказа

Иранский защитник может стать игроком "Ахмата"

Иранский защитник может стать игроком "Ахмата"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состав "Ахмата" может пополнить иранский защитник клуба "Гол Гохара". Ожидается, что трансфер состоится в ближайшее время.

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" проявляет интерес к 22-летнему иранскому защитнику Мехди Заре. Соответствующую информацию подтвердили в окружении футболиста.

"Мы на связи с "Ахматом", ждем разрешения на трансфер от "Гол Гохара". После согласования всех деталей между клубами Мехди отправится в Россию"

– представитель игрока Мехди Хагитали

Он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем Заре станет игроком грозненской команды, передает Sport24.

В прошлом сезоне Заре провел 23 матча в чемпионате Ирана. Его трансферная стоимость составляет около 900 тыс евро.

Напомним, в сезоне 2024/25 "Ахмат" занял 14-е место в чемпионате России, сохранив прописку в РПЛ на следующий сезон лишь в переходных матчах. По сумме двух встреч грозненцы оказались сильнее "Урала".

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