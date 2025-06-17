Иранский защитник может стать игроком "Ахмата"

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" проявляет интерес к 22-летнему иранскому защитнику Мехди Заре. Соответствующую информацию подтвердили в окружении футболиста.
"Мы на связи с "Ахматом", ждем разрешения на трансфер от "Гол Гохара". После согласования всех деталей между клубами Мехди отправится в Россию"
– представитель игрока Мехди Хагитали
Он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем Заре станет игроком грозненской команды, передает Sport24.
В прошлом сезоне Заре провел 23 матча в чемпионате Ирана. Его трансферная стоимость составляет около 900 тыс евро.
Напомним, в сезоне 2024/25 "Ахмат" занял 14-е место в чемпионате России, сохранив прописку в РПЛ на следующий сезон лишь в переходных матчах. По сумме двух встреч грозненцы оказались сильнее "Урала".