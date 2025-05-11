Новый наставник "Ахмата" рассказал о планах команды

"Ахмат" назначил Александра Сторожука новым главным тренером команде в этот понедельник. Спустя несколько дней он дал первое интервью клубной пресс-службе.

Новый главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Александр Сторожук рассказал о планах команды на летних тренировочных сборах.

В своем первом интервью клубной пресс-службе 43-летний специалист в первую очередь отметил, что его подопечным в ближайшее время предстоит проделать большую работу.

"После медицинского тестирования мы получим нужные ответы и выстроим уже всю работу. На сборах будем трудиться над всеми аспектами: тактикой, техникой, взаимопониманием и другими нюансам"

– Александр Сторожук

Он отметил, что в команде ожидают целую группу новичков, которым нужно будет пройти адаптацию.

"Ожидается группа новичков, которую мы должны адаптировать под наши требования. Поскольку мы и сами новые люди, наши принципы в тренировочном процессе будем внедрять, на что будет нужно время, которого у нас нет"

– главный тренер "Ахмата"

Он также поведал, что клуб намерен приобрести восемь новых футболистов, однако отказался называть их фамилии, пока не будут оформлены все необходимые документы.

Напомним, "Ахмат" объявил о назначении Сторожука главным тренером в понедельник. Соглашение с ним рассчитано на 3 года.