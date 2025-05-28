Щербаченко уходит из "Ахмата" после сохранения прописки в РПЛ

Российский специалист Федор Щербаченко, временно исполнявший обязанности главного тренера футбольного клуба "Ахмат", покидает грозненскую команду. Соответствующую информацию подтвердил сам наставник.
Он подчеркнул, что вместе с ним уйдут его помощники, передает Metaratings.
"Да, кроме аналитика Сасси и местной легенды, тренера вратарей Цуцулаева. Мартинович, Дранников и я – на выход. Уже подписал документы"
– Федор Щербаченко
Напомним, после первого стыкового матча, в котором "Ахмат" уступил "Уралу" (1:2), главный тренер грозненцев Сергей Ташуев ушел в отставку. Его место занял Федор Щербаченко. Под его руководством "Ахмат" в ответном матче переиграл "Урал" со счетом 2:0 и сохранил себе прописку в РПЛ на следующий сезон.