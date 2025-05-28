Вестник Кавказа

Щербаченко уходит из "Ахмата" после сохранения прописки в РПЛ

Федор Щербаченко
© Фото: сайт футбольного клуба “Ахмат“
Наставник, сохранивший грозненскому футбольному клубу "Ахмат" прописку в РПЛ, покидает свой пост. Имя его преемника пока неизвестно.

Российский специалист Федор Щербаченко, временно исполнявший обязанности главного тренера футбольного клуба "Ахмат", покидает грозненскую команду. Соответствующую информацию подтвердил сам наставник.

Он подчеркнул, что вместе с ним уйдут его помощники, передает Metaratings.

"Да, кроме аналитика Сасси и местной легенды, тренера вратарей Цуцулаева. Мартинович, Дранников и я – на выход. Уже подписал документы"

– Федор Щербаченко

Напомним, после первого стыкового матча, в котором "Ахмат" уступил "Уралу" (1:2), главный тренер грозненцев Сергей Ташуев ушел в отставку. Его место занял Федор Щербаченко. Под его руководством "Ахмат" в ответном матче переиграл "Урал" со счетом 2:0 и сохранил себе прописку в РПЛ на следующий сезон.

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