"Ахмат" удержался в футбольной премьер-лиге

Предпоследняя интрига начала следующего футбольного сезона в России разрешилась: "Ахмат" остается в премьер-лиге за счет победы над "Уралом".

Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного, находившийся на грани выбывания из премьер-лиги Чемпионата России по футболу после неудачного сезона, отстоял свое право играть среди лучших команд в сезоне 2025/2026 во время домашней встречи с "Уралом".

Матч в Грозном "Ахмат" завершил сухой победой – 2:0. Счет был открыт во втором хавтайме, когда ворота екатеринбуржцев поразил Георгий Мелкадзе. В добавленное время еще один гол "Уралу" забил Даниил Зорин.

Несмотря на поражение 2:1 в гостевом стыковом матче в Екатеринбурге, "Ахмат" остается в РФПЛ благодаря победе в Грозном.

Таким образом, под вопросом осталось всего одна позиция в новом сезоне Чемпионата России по футболу: вместо "Оренбурга" и "Факела" в премьер-лиге будут играть "Балтика" и "Торпедо", место "Пари НН" занял обыгравший его в стыковых матчах "Сочи" – неизвестно лишь, кто заменит "Химки", не получивший лицензию. Решение по замене "Химок" примет в ближайшие две недели исполком РФС.