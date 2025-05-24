ФК "Сочи" вернулся в РФПЛ

ФК "Сочи", собравшись после поражения от "Пари НН" в домашнем стыковом матче, на ответной встрече забил нижегородцам достаточно голов, чтобы вернуться в премьер-лигу. Таким образом, "Сочи" пропустили в РФПЛ всего один сезон.

Кубанский футбольный клуб "Сочи" в следующем году вновь будет играть в высшей лиге Чемпионата России по футболу – сегодня он обыграл в гостях нижегородский клуб "Пари НН" в последнем стыковом матче.

Встреча сочинцев и нижегородцев завершилась 3:1 в пользу гостей. Все три гола "Сочи" забили в первом хавтайме: на двадцать первой минуте счет открыл Кирилл Заика, затем в добавленное время дважды поразил ворота хозяев Мартин Крамарич. Только на восемьдесят четвертой минуте "Пари НН" смог избежать поражения всухую благодаря голу Хуана Боселли.

По сумме голов в двух встречах победителем вышел ФК "Сочи" – 4:3.

Напомним, что сочинцы пропустили в премьер-лиге один сезон: в предыдущем сезоне они заняли последнее место.