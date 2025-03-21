"Краснодар" впервые стал чемпионом России по футболу

Футбольный клуб "Краснодар" впервые за все время своего существования стал чемпионом Российской премьер-лиги. Титул был завоеван по итогам встречи с московским "Динамо" – игра окончилась со счетом 3:0.

ФК "Краснодар" стал чемпионом Российской премьер-лиги в сезоне-2024/25.

Сегодня состоялся 30-й, заключительный тур РПЛ. В ходе одного из его матчей "Краснодар", играя на своем поле, взял верх над московским "Динамо". Счет встречи – 3:0.

В результате "Краснодар" возглавил турнирную таблицу, набрав 67 очков. Он завоевал титул чемпиона России впервые в истории.

Напомним, рекордсмены по количеству побед на чемпионате России – московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Оба клуба становились чемпионами по 10 раз за свою историю. Далее следует ЦСКА с шестью чемпионствами. Трижды завоевывал титул "Локомотив", дважды – "Рубин". Выигрывали РПЛ по разу "Спартак-Алания" и "Краснодар".