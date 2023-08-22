"Краснодар" не выиграл РФПЛ досрочно из-за поражения "Динамо-Махачкала"

ФК "Динамо-Махачкала" у себя дома проиграл "Зениту" с минимальным счетом 1:0, что не позволило кубанскому "Краснодару" получить футбольное чемпионство досрочно. "Зенит" догоняет кубанцев и для победы в российского первенстве им необходимо постоянно выигрывать.

Проигрыш "Динамо-Махачкала" в домашнем матче санкт-петербургскому "Зениту" продлил сегодня интригу в чемпионате России по футболу. Если бы "Зениту" не удалось выиграть, чемпионом досрочно стал бы ФК "Краснодар", поскольку в оставшихся турах его было бы невозможно догнать по очкам.

Прошедший в Махачкале матч начался с выхода на поле чемпиона UFC (полутяжелый вес) Магомеда Анкалаева, чей удар по мячу ознаменовал старт игры.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу санкт-петербуржцев, единственным голом за всю игру отметился на тридцать седьмой минуте первого хавтайма Нино.

Таким образом, "Зенит" продолжает усиленно бороться с "Краснодаром" за первое место в турнирной таблице: санкт-петербургский клуб не проигрывает уже девятую встречу подряд. Сейчас у него 60 очков. У кубанского претендента на чемпионство – 61 очков, и разрыв может увеличиться сегодня вечером, когда состоится его московская встреча с ЦСКА.

У "Динамо-Махачкала" черная полоса – клуб проиграл четыре последних матча. У него 27 очков и одиннадцатое место в чемпионате. Через неделю ему предстоит играть у соседей в гостях – против "Ахмата" в Грозном.