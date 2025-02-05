Вестник Кавказа

Надежду на скорое возвращение России в большой футбол выразили в Москве

Надежду на скорое возвращение России в большой футбол выразили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что надеются на возвращение России в мировой футбол. При этом там отказались давать соответствующие прогнозы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в стране надеются на возвращение России в большой футбол, а также допуск клубов и сборных к мировым турнирам.

Пресс-секретарь назвал отсутствие российских команд на международных соревнованиях несправедливостью. Он также добавил, что в Кремле надеются на скорейшее исправление ситуации.

При этом Песков воздержался от дачи прогнозов. Он добавил, что в настоящее время никто не может ответить на поставленный вопрос.

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