РФС рассчитывает вернуться на международную арену в этом году

Генсек РФС надеется на то, что российские клубы и сборные получат допуск к международным соревнованиям в текущем году. В организации отметили, что к этому есть предпосылки.

РФС продолжает работу по восстановлению допуска к турнирам УЕФА и ФИФА. Об этом рассказал генсек организации.

"Постоянно работаем с коллегами из ФИФА и УЕФА, это ежедневная тяжелая работа, которую сложно и не всегда можно комментировать"

– Максим Митрофанов

Он подчеркнул, что есть много деталей, которые нельзя разглашать.

"Есть много нюансов, которые не подразумевают огласку. Работа ведется, видите же, что риторика коллег меняется"

– генсек организации

Говоря о возможном возвращении, он выразил надежду на то, что проделанная РФС работа приведет к результату уже в нынешнем году.