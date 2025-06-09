Али Асадов встретился с премьер-министром Узбекистана

В Ташкенте прошла встреча премьеров Азербайджана и Узбекистана. Стороны обсудили сотрудничество по разным вопросам.
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Ташкенте с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Сообщается, что внимание сторон было сфокусировано на торгово-экономических связях, госдеятели отметили трехкратный рост торгового оборота Азербайджана и Узбекистана в первые месяцы этого года.
Премьеры также рассмотрели возможности расширения партнерства в сферах "зеленой" энергии, судостроения, образования.
Глава правительства Азербайджана высоко оценил поддержку Узбекистана по ряду проектов на освобожденных территориях.