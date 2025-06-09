Вестник Кавказа

Али Асадов встретился с премьер-министром Узбекистана

Али Асадов встретился с премьер-министром Узбекистана
© Фото: пресс-служба Кабмина Азербайджана
В Ташкенте прошла встреча премьеров Азербайджана и Узбекистана. Стороны обсудили сотрудничество по разным вопросам.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился в Ташкенте с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Сообщается, что внимание сторон было сфокусировано на торгово-экономических связях, госдеятели отметили трехкратный рост торгового оборота Азербайджана и Узбекистана в первые месяцы этого года. 

Премьеры также рассмотрели возможности расширения партнерства в сферах "зеленой" энергии, судостроения, образования. 

Глава правительства Азербайджана высоко оценил поддержку Узбекистана по ряду проектов на освобожденных территориях.

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