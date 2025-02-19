Агротуризм на Северном Кавказе стал на 31% популярнее

За последний год популярность сельского туризма в СКФО выросла на 31%, по данным Россельхозбанка. Наиболее востребованные туры организованы на Ставрополье.

Спрос на агротуризм в регионах СКФО увеличился на 31% за год, рассказал заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Денис Константинов в ходе КИФ-2025.

"За прошлый год у нас количество туристов и маршрутов в Северо-Кавказском федеральном округе выросло на 31%. И оцениваем, что в ближайшие 4-5 лет примерно такой же рост будет происходить, то есть около 30% в год"

- Денис Константинов

По его словам, причина такой туристической притягательности Кавказа – разнообразные природа и ландшафт, культурная и этническая уникальность, развитие инфраструктуры и транспорта.

Константинов передал, что наиболее востребованные объекты туры, которые можно забронировать на платформе РСХБ, проходят в Ставропольском крае.