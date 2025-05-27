Агдамский район Азербайджана разминирован на 51%, Физулинский - на 67%

В Азербайджане освобожденные Агдамский район очистили от мин на 51%, Физулинский район - на 67%. Начинается возвращение населения в Агдамский район.

В Азербайджане рассказали об успехах по разминированию освобожденных территорий, более чем на половину разминированы территории Агдамского и Физулинского районов.

Спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов рассказал на конференции, организованной Генпрокуратурой в Агдаме о результатах работ по разминированию, проводимых в республике.

"От мин очищено 51,24% территории Агдамского района, 67,76% территории Физулинского района, 7,56% территории Ходжавендского района"

– Эмин Гусейнов

Также он сообщил, что на освобожденных территориях построены 16 автодорог общей протяженностью почти 594 км, железнодорожная линия протяженностью 47,1 км, за последние восемь месяцев в регионе был открыт один международный аэропорт, построены 8 подстанций, 4 водохранилища и 6 водоканалов, магистральный газопровод.

Улучшение инфраструктуры и зачистка от мин позволили начать постепенное возвращение жителей в Агдамский район, добавил он.

"Началось переселение в три села Агдамского района. Даже несмотря на то, что в настоящее время переселение в город Агдам не проводится, на территории города проживают около 10 тысяч человек"

– Эмин Гусейнов