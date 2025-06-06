АЭС в Иране – сколько россиян остается на объекте?

Глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев рассказал, сколько россиян работают на АЭС "Бушер" в Иране.
По словам Лихачева, порядка 500 российских специалистов заняты на Бушерской станции.
"Более 300, всего 500"
– глава Росатома
Ранее стало известно, что Израиль атаковал Бушер, иранские ПВО Ирана сумели отразить атаку.
Накануне сообщалось, что часть граждан РФ, работающих в Бушере, была вывезена из Ирана. Есть готовность эвакуировать остающийся российский персонал.
"Мы продолжаем работать в режиме предмобилизационном и очень надеемся, что все наши сигналы дошли до израильского руководства"
– Лихачев
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин сообщил, что РФ имеет "гарантию безопасности для этих специалистов".