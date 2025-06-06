Вестник Кавказа

АЭС в Иране – сколько россиян остается на объекте?

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
На атомной электростанции "Бушер" в Иране занято порядка 500 российских специалистов, рассказал глава Росатома. Работа на АЭС продолжается.

Глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев рассказал, сколько россиян работают на АЭС "Бушер" в Иране.

По словам Лихачева, порядка 500 российских специалистов заняты на Бушерской станции.

"Более 300, всего 500"

– глава Росатома

Ранее стало известно, что Израиль атаковал Бушер, иранские ПВО Ирана сумели отразить атаку.

Накануне сообщалось, что часть граждан РФ, работающих в Бушере, была вывезена из Ирана. Есть готовность эвакуировать остающийся российский персонал.

"Мы продолжаем работать в режиме предмобилизационном и очень надеемся, что все наши сигналы дошли до израильского руководства"

– Лихачев

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин сообщил, что РФ имеет "гарантию безопасности для этих специалистов".

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