Вестник Кавказа

Большинство атомных объектов Ирана не пострадали – глава Росатома

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Глава Росатома Лихачев сообщил, что расположение иранских атомных объектов под землей обеспечило защиту от ударов Израиля.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что большинство объектов иранской ядерной программы не получили ущерба после ударов Израиля. По словам Лихачева, это связано с локализацией объектов. 

"В наших оценках большинство действующих объектов не пострадало, потому что находятся глубоко под землей"

– Алексей Лихачев 

Лихачев отметил, что иранские атомные объекты могут получить косвенный ущерб от потери электроэнергии или ошибок сотрудников на фоне внештатной ситуации. 

Отметим, что посольство РФ в Иране заявило об отсутствии проблем в работе Бушерской АЭС, российским сотрудникам не угрожает опасность.

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