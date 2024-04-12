Аэропорт Владикавказа закрыт в ожидании шторма

В Северной Осетии временно закрыт международный аэропорт Владикавказа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.
"Штормовое предупреждение от МЧС: с 19 по 21 апреля в Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. До улучшения погодных условий приостановлена работа нашего аэропорта"
- Сергей Меняйло
Погода в республике стремительно ухудшается, все службы жилищно-коммунального хозяйства уже переведены на усиленный режим работы, добавил глава Северной Осетии.
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что на Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию надвигаются сильные дожди с градом, они будут сопровождаться шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду. Ухудшение погодных условий ожидается уже сегодня.