Вестник Кавказа

Аэропорт Владикавказа закрыт в ожидании шторма

Аэропорт Владикавказа закрыт в ожидании шторма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти столицы Северной Осетии закрыли международный аэропорт Владикавказа из-за стремительного ухудшения погодных условий – на республику надвигается шторм, предупреждение об этом распространило МЧС по республике.

В Северной Осетии временно закрыт международный аэропорт Владикавказа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

"Штормовое предупреждение от МЧС: с 19 по 21 апреля в Северной Осетии ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. До улучшения погодных условий приостановлена работа нашего аэропорта"

- Сергей Меняйло

Погода в республике стремительно ухудшается, все службы жилищно-коммунального хозяйства уже переведены на усиленный режим работы, добавил глава Северной Осетии.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что на Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию надвигаются сильные дожди с градом, они будут сопровождаться шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду. Ухудшение погодных условий ожидается уже сегодня.

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