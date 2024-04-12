В Ингушетии затопило село

После ливней в селе Верхние Ачалуки было зафиксировано наводнение. Причиной стала неисправность дамбы.

На улице Ломоносова в селе Верхние Ачалуки, Ингушетия, жители столкнулись с подтоплениями из-за обильных осадков.

"Как выяснилось, построенная дамба в 2022 году <...> по причине выпадения обильных осадков переполнилась, в результате чего затоплены частные домовладения и придворовые участки на улице Ломоносова"

– пресс-службе правительства республики.

Утром в понедельник восстановительные работы продолжатся.

Со своей стороны отмети, что первым шагом к предотвращению подтоплений является проверка состояния системы водоотведения. Убедитесь, что водостоки и канализационные системы на вашем участке не забиты мусором или землей. Поддерживайте их в чистоте и исправности, чтобы вода могла свободно стекать.

Обустройте дренажную систему

Для домов, расположенных в низинах, особенно важно иметь хорошо организованную дренажную систему. Установите дренажные канавы и колодцы, чтобы отводить воду от фундамента и участка в целом. Это поможет избежать скопления влаги вокруг дома.

Поднимите уровень земли вокруг дома

Если ваш дом находится на склоне, подумайте о том, чтобы поднять уровень земли вокруг фундамента. Это поможет предотвратить затопление подвала или первого этажа в случае сильных дождей. Также можно создать специальные водоотводные канавы для отвода влаги.