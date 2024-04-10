Северной Осетии грозят масштабные паводки

По прогнозам МЧС Северной Осетии в результате паводков могут пострадать свыше 3 тыс человек в регионе.
Чтобы избежать последствия природного явления, специалисты расчищают русла рек и восстанавливают укрепления берегов.
"По прогнозу, в зону подтопления во время паводков могут попасть 24 населенных пункта с населением более 3 тысяч человек, 41 участок дороги, 27 мостов и 10 гидротехнических сооружений. В ведомстве сосредоточено и подготовлено достаточно сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий"
- МЧС Северной Осетии
Отмечается, что подтопление может произойти в летний период из-за большого количества осадков и активного таяния ледников.
По данным властей, сейчас уже удалось расчистить русла рек в нескольких селениях.
Также в планах у властей укрепить берега рек Ардон и Терек.