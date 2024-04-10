Северной Осетии грозят масштабные паводки

Порядка 3 тыс жителей могут оказаться в зоне подтопления из-за паводков в Северной Осетии. Власти региона предпринимают активные меры для того, чтобы избежать паводковых последствий.

По прогнозам МЧС Северной Осетии в результате паводков могут пострадать свыше 3 тыс человек в регионе.

Чтобы избежать последствия природного явления, специалисты расчищают русла рек и восстанавливают укрепления берегов.

"По прогнозу, в зону подтопления во время паводков могут попасть 24 населенных пункта с населением более 3 тысяч человек, 41 участок дороги, 27 мостов и 10 гидротехнических сооружений. В ведомстве сосредоточено и подготовлено достаточно сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий"

- МЧС Северной Осетии

Отмечается, что подтопление может произойти в летний период из-за большого количества осадков и активного таяния ледников.

По данным властей, сейчас уже удалось расчистить русла рек в нескольких селениях.

Также в планах у властей укрепить берега рек Ардон и Терек.