Экстренные предупреждения из-за непогоды объявили в двух регионах СКФО

В ближайшие несколько дней в КБР и КЧР значительно ухудшится погода. Местных жителей предупредили о возможности возникновения различного рода ЧС.

На Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию надвигаются сильные дожди с градом, которые будут сопровождаться шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду. Об этом информируют региональные главки МЧС.

Ухудшение погодных условий ожидается уже сегодня. Синоптики прогнозируют, что такая погода на территории КБР и КЧР будет сохраниться до утра 22 апреля. В связи с этим в республиках объявили экстренные предупреждения.

В МЧС акцентируют внимание на том, что из-за осадков вода в водоемах может подняться до опасных отметок, а в горных районах возможно образование селевых потоков.

Спасатели напоминают, что непогода может спровоцировать различного рода ЧС. Не исключены подтопления, повреждения сельскохозяйственных культур и ЛЭП, а также рост ДТП.