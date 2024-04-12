Ставрополье ждут три дня грозы

Синоптики предупредили гостей и жителей Ставрополье пятницу, субботу и воскресенье на Ставрополье пройдут грозы. В субботу ветер будет разгоняться до 18 м/c .

Согласно прогнозам, на Ставрополье ожидаются три дня грозы и сильного дождя подряд.

«В пятницу, субботу и воскресенье 19-21 апреля в Ставропольском крае ожидаются кратковременные сильные дожди и непогода. Ветер не превысит 10 м/с за исключением субботнего дня – до 18 м/c»

– краевой Гидрометцентр

Напомним базовые правила поведения при грозе

Перед началом непогоды важно принять несколько мер для обеспечения безопасности. Проверьте кровлю вашего дома на предмет целостности и отсутствия утечек. Убедитесь, что водостоки не забиты и вода может свободно стекать.

Необходимо иметь запас продуктов питания и воды на случай возможного отключения электроэнергии. Подготовьте фонари и батарейки, а также зарядите мобильные устройства заранее. Важно также иметь аптечку первой помощи и необходимые медикаменты.

Во время грозы и сильного дождя лучше оставаться в помещении и избегать лишних выходов на улицу. Закройте окна и двери, чтобы исключить попадание влаги внутрь дома. В случае необходимости эвакуации следуйте указаниям спасателей и не подвергайте себя лишнему риску.