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Аэропорт Минска принял первый авиарейс из Баку

Аэропорт Минска принял первый авиарейс из Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Национальном аэропорту Минска сегодня торжественно встретили первый регулярный авиарейс из Баку, который выполнил лайнер крупнейшей азербайджанской авиакомпании AZAL.

Сегодня, в понедельник, 2 октября, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) выполнила свой первый регулярный рейс из Баку в Минск, сообщает радио "Минск".

В Национальном аэропорту столицы Беларуси авиалайнер встречали традиционной водной аркой, знаменующей начало нового этапа в воздушном сообщении между двумя странами.

Самолет из Баку встречали представители азербайджанской диаспоры и руководство Национального аэропорта Минска, а также посол Азербайджана в Беларуси и представители AZAL, первый рейс привез из Баку около 50 пассажиров.

Теперь путешествовать между двумя столицами стало намного комфортнее – перелет занимает около четырех часов, а летать по новому маршруту самолеты будут пока четыре раза в неделю.

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