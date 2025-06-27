Вестник Кавказа

Аэропорт Баку принял рейс, следовавший из Москвы в ОАЭ

Аэропорт Баку принял рейс, следовавший из Москвы в ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вечером 1 июля в связи с временными ограничениями в воздушном пространстве Ирана в Баку был перенаправлен самолет, выполнявший рейс Москва - Шарджа. Также в аэропорт вылета был возвращен рейс Баку - Дубай.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Азербайджане накануне вечером совершили посадку два международных рейса, причиной стало временное закрытие неба над Ираном.

Авиарейсы в ОАЭ традиционно выполняются через воздушное пространство Ирана, на фоне временных ограничений вынужденную посадку в Баку запросил капитан рейса Air Arabia Москва - Шарджа. В аэропорту Гейдар Алиев приняли рейс, посадка была произведена в 19:43 по местному времени.

Также в аэропорт вылета был возвращен самолет FlyDubai, направлявшийся из Баку в Дубай, Он приземлился в 19:30 по местному времени, спустя час после вылета.

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