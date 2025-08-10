Аэропорт Ататюрка в Турции назван наиболее подходящим местом для саммита по Украине

По мнению газеты Milliyet, аэропорт имени Ататюрка в Турции – наиболее подходящее место для проведения трехстороннего саммита по Украине. Отмечается его инфраструктура, расположение и уровень безопасности.

Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле может стать одним из наиболее подходящих мест для возможного саммита лидеров по урегулированию конфликта на Украине, пишет газета Milliyet.

Ее обозреватель Озай Шендир сообщает, что Россия может принять президента США Дональда Трампа в рамках возможной встречи 22 августа, однако туда не поедет Владимир Зеленский, к тому же Москва не приветствует его визита в страну.

По его словам, Турция – единственная страна, которая сможет принять подобный саммит, а аэропорт Ататюрка – лучшее для этого место.

"Зал почетных гостей аэропорта и помещение для пресс-конференций, которые используются и сейчас, соответствуют требованиям для проведения саммита"

- газета Milliyet

В публикации также отмечается, что аэропорт полностью подходит для принятия в кратчайшие сроки необходимых мер безопасности. В нем можно оперативно развернуть системы ПВО, здание для проведения саммита расположено в 100 шагах от прибывающих самолетов, а также авиагавань представляет собой закрытую территорию с возможностью защиты с моря.

Озай Шендир напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, помимо прочего, активно поддерживает контакты со всеми сторонами – Россией, США и Украиной, и ранее заявлял о готовности принять трехсторонний саммит лидеров.

Стоит отметить, что аэропорт имени Ататюрка когда-то был крупнейшим в Турции, однако был закрыт в 2019 году из-за начала работы Международного аэропорта Стамбула. Сейчас он принимает грузовую и частную авиацию, а также VIP-рейсы.