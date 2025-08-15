Вестник Кавказа

Встреча Путина и Трампа дала импульс урегулированию на Украине – Эрдоган

Встреча Путина и Трампа дала импульс урегулированию на Украине – Эрдоган
© Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал прошедшую на Аляске встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, Анкара приветствует состоявшиеся переговоры.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоялась в американском городе Анкоридж на Аляске.

По словам турецкого лидера, переговоры глав России и США дали новый импульс процессу поиска путей украинского урегулирования.

"Мы приветствуем саммит на Аляске"

– Эрдоган

Глава турецкого государства также выразил надежду на то, что новый процесс с участием Владимира Зеленского ляжет в основу прочного мира. Он также заверил, что Анкара готова всячески содействовать установлению мира на Украине.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1145 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.