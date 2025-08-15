Встреча Путина и Трампа дала импульс урегулированию на Украине – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал прошедшую на Аляске встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, Анкара приветствует состоявшиеся переговоры.
По словам турецкого лидера, переговоры глав России и США дали новый импульс процессу поиска путей украинского урегулирования.
"Мы приветствуем саммит на Аляске"
– Эрдоган
Глава турецкого государства также выразил надежду на то, что новый процесс с участием Владимира Зеленского ляжет в основу прочного мира. Он также заверил, что Анкара готова всячески содействовать установлению мира на Украине.