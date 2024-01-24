Вестник Кавказа

Абхазия привезла в Россию 25 тыс тонн мандаринов

Абхазия привезла в Россию 25 тыс тонн мандаринов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С сентября прошлого года в Россию из Абхазии приехали более 25 тыс тонн мандаринов. Эти показатели ниже предыдущего сезона из-за плохого урожая цитрусовых.

На российские рынки с сентября 2023 года было ввезено свыше 27 тыс тонн абхазских мандаринов. Специалисты отмечаю, что прошлый сезон показал более высокие цифры. 

"За аналогичный период прошлого сезона из республики была вывезена 36 201 тонна цитрусовых"

- пресс-служба Государственного таможенного комитета

По данным таможенного комитета снижение экспорта фруктов связано с плохим урожаем цитрусовых. 

Также власти уточняют, что сбор мандаринов все еще продолжается и некоторые фермеры не успели собрать больше половины урожая.

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