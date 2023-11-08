Вестник Кавказа

Абхазия стала лидером по раннему бронированию у россиян

Абхазия стала лидером по раннему бронированию у россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне стали чаще бронировать летний отдых зимой. Среди зарубежных направлений по раннему бронированию лидирующее место занимает Абхазия.

Эксперты отмечают в этом году повышенный спрос на раннее бронирование отелей в период летних отпусков. 

Чаще всего для отдыха за границей россияне выбирают Абхазию. Об этом сообщает портал "Яндекс.Путешествия". 

Уточняется, что абхазские отели бронируются в среднем за 218 дней до предполагаемого отпуска. 

В топ-3 самых популярных внутренних направлений по раннему бронированию вошли Иркутская область, Карелия и Краснодарский край. На Кубани номерной фонд бронируют за 212 дней до отдыха. 

Также в десятку лидеров попали Ростовская область и Ставропольский край. Здесь бронируют номера в среднем за 200 дней.

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