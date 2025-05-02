Аббас Аракчи: Иран договаривается по ядерной сделке с США, ЕС, РФ и КНР

Министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи, находясь в Дохе, сообщил о решительном настрое Тегерана на организацию нового ядерного соглашения с Вашингтоном. Он вновь отметил, что у Ирана нет планов на производной атомной бомбы, но есть воля защищить свое право на мирный атом.

Руководитель иранской дипломатии Аббас Аракчи, открывая в Дохе IV международную конференцию по диалогу между Ираном и арабскими государствами, объявил, что Тегеран стремится достичь новой ядерной сделки с США.

Для этого иранские власти работают не только с Вашингтоном, но и с Москвой и Пекином, а также с европейскими политиками. Аракчи заверил участников конференции, что у Ирана нет намерений создать ядерное оружие и он не разрабатывает военных технологии применения обогащенного урана.

"Мы добросовестно продолжаем переговоры с США, Китаем, Европой и Россией"

– Аббас Аракчи

В то же время иранский министр повторил, что у народа ИРИ есть право на обладание мирными ядерными технологиями и Тегеран будет его защищать, пишет ТАСС.

Напомним, что Аббас Аракчи в настоящее время находится в турне по странам Персидского залива: в Катар он прилетел из Саудовской Аравии, а завтра министр иностранных дел Ирана улетит в Оман на четвертую непрямую встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.