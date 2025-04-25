США приняли заявление Ирана о нежелании иметь ядерное оружие

США услышали Иран и приняли, что тот не собирается создавать ядерное оружие. При этом Тегеран все равно должен отказаться от обогащения урана.

Иран официально проинформировал США о том, что не хочет иметь ядерное оружие, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в разговоре с журналистами.

"Мы заявили о своей позиции. У иранцев не может быть бомбы. Они в ответ заявили, что не хотят ее иметь. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений"

- Стивен Уиткофф

Он подчеркнул, что если эти намерения искренние, то Иран должен отказаться от обогащения урана.

Напомним, что Иран не единожды говорил о том, что не собирается создавать ядерное оружие, так как это противоречит фетве Верховного Лидера Ирана Али Хаменеи.

Следующие переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной программе состоятся 11 мая в Омане. Свое присутствие там подтвердил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.