Вестник Кавказа

США приняли заявление Ирана о нежелании иметь ядерное оружие

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
США услышали Иран и приняли, что тот не собирается создавать ядерное оружие. При этом Тегеран все равно должен отказаться от обогащения урана.

Иран официально проинформировал США о том, что не хочет иметь ядерное оружие, заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в разговоре с журналистами.

"Мы заявили о своей позиции. У иранцев не может быть бомбы. Они в ответ заявили, что не хотят ее иметь. И, исходя из этого, мы примем их слова как выражение реальных намерений"

- Стивен Уиткофф

Он подчеркнул, что если эти намерения искренние, то Иран должен отказаться от обогащения урана.

Напомним, что Иран не единожды говорил о том, что не собирается создавать ядерное оружие, так как это противоречит фетве Верховного Лидера Ирана Али Хаменеи.

Следующие переговоры Тегерана и Вашингтона по ядерной программе состоятся 11 мая в Омане. Свое присутствие там подтвердил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

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