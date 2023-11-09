«Одна нация, два государства»: в Турции подтвердили поддержку Азербайджана

Турция продолжит поддерживать Азербайджан, об этом заявил глава Минобороны Турции. Также он указал на то, что для мира между Азербайджаном и Арменией появились новые возможности.

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер подтвердил поддержку Анкарой Баку в рамках концепции «Одна нация, два государства».

«Открылись новые возможности для установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Мы надеемся, что Армения, поняв это, будет действовать осознанно. Как и ранее, мы и впредь будем поддерживать Азербайджан, руководствуясь концепцией «Одна нация, два государства»

– министр

Выступая в Великом национальном собрании Турции он также рассказал о проводимых страной антитеррористических операциях. Турции с начала 2023 года удалось обезвредить 1868 террористов, сообщил Яшар Гюлер.