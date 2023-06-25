Россия - главный импортер помидоров из Азербайджана

С начала года Азербайджан продал свыше 112 тыс т помидоров - на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Главным импортером томатов остается Россия - 109,6 тыс т томатов с января.

За первые 9 месяцев этого года Азербайджан экспортировал более 112 т помидоров, что на 0,3% меньше прошлогодних показателей, сообщает Госкомстат АР.

Азербайджан экспортировал помидоры на общую сумму $124 млн. В ведомстве заявили, что Россия остается главным импортером азербайджанских овощей.

Отмечается, что с начала года Россия импортировала почти 110 тыс т помидоров - 98% всего экспорта Азербайджана. Общая сумма составила $120 млн. Экспорт помидоров в РФ количественном выражении сохранился, а в стоимостном - упал на 7,4%.

Стоит добавить, что в прошлом году было продано более 141 тыс т помидоров на $167 млн. Тогда Россия приобрела 137,5 тыс т на сумму $161,5 млн.