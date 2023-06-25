Турция, Россия и Грузия стали главными покупателями азербайджанских товаров

Опубликовано: 18:00, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крупнейшими импортерами азербайджанских товаров ненефтяного сектора с начала года стали Турция, Россия и Грузия: в общей сложности три страны импортировали товаров на $ 1029,8.

В январе-мае 2023 года ведущим покупателем азербайджанской ненефтяной продукции стала Турция, которая импортировала товаров на $464,6 млн, на втором месте Россия, закупившая азербайджанских товаров на $404 млн. Замыкает тройку Грузия, закупившая азербайджанскую продукцию на $161,2 млн.

Крупнейшие экспортеры Азербайджана

Крупнейшим экспортером Азербайджана в ненефтяном секторе стало ОАО "Азерэнержи", поставившее за рубеж электроэнергии на $313,8 млн, говорится в июньском номере "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникации, передает Sputnik Азербайджан.

Далее в этом списке Управление по маркетингу и экономическим операциям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - $157,2 млн, ООО SOCAR Polymer ($126,6 млн), ООО Azeraluminium ($55,5 млн) и ЗАО AzerGold ($31,2 млн).

Общий экспорт Азербайджана в январе-мае составил $16,1 млрд, в том числе в ненефтяном секторе – $1,5 млрд, данные по которому свидетельствуют об увеличении более чем на 22% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, - говорится в отчете.

Что покупают в Азербайджане

Максимальные показатели зафиксированы в экспорте продовольственных товаров – только за первые пять месяцев 2023 года страна экспортировала продуктов на сумму $334,4 млн, среди них лидируют томаты ($91,5 млн).

В январе-мае 2023 года ведущим покупателем азербайджанской продукции ненефтяного сектора стала Турция – она импортировала товаров на $464,6 млн, далее следуют Россия ($404 млн) и Грузия ($161,2 млн).

При этом в мае РФ заняла первое место в списке стран, импортировавших произведенные в ненефтяном секторе азербайджанские товары. Так, в Россию было поставлено продукции на сумму $118,8 млн. Второе место в этом списке заняла Турция – $59,2 млн, третье - Грузия – $18,6 млн.

В списке товаров ненефтяного сектора, отправленных на экспорт в мае 2023 года, первое место занимают томаты ($37,3 млн), а второе закрепилось за картофелем ($19,9 млн).