Азербайджан и РФ обсудят строительство армянского участка Зангезурского коридора

Опубликовано: 9:44, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан и Россия проведут переговоры по строительству армянского участка Зангезурского коридора. Это скажется на росте торгового оборота Восток-Запад.

Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил о том, что Россия и Азербайджан проведут переговоры по строительству армянского участка Зангезурского коридора.

«Будут проведены переговоры между Азербайджаном и Россией относительно 43-километрового участка армянской части линии, которая пройдет через Зангезур»

– Абдулкадир Уралоглу

Министр отметил, что c открытием Зангезурского коридора грузопоток Среднего коридора по железной дороге и автомагистрали закономерно вырастет. Это, в свою очередь, приведет к росту торгового оборота Восток-Запад.

Далее глава ведомства пояснил, что 158-километровая линия от Ордубада до станции Валидаг на севере Нахчывана будет отремонтирована, а также продлена от Валидага до границы с Арменией.

«Продолжаются строительные работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией, будет проложена новая железная дорога протяженностью 166 километров от Горадиза до Ордубадского района Нахчывана»

– Абдулкадир Уралоглу