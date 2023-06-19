Азербайджан и РФ обсудят строительство армянского участка Зангезурского коридора

Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил о том, что Россия и Азербайджан проведут переговоры по строительству армянского участка Зангезурского коридора.
«Будут проведены переговоры между Азербайджаном и Россией относительно 43-километрового участка армянской части линии, которая пройдет через Зангезур»
– Абдулкадир Уралоглу
Министр отметил, что c открытием Зангезурского коридора грузопоток Среднего коридора по железной дороге и автомагистрали закономерно вырастет. Это, в свою очередь, приведет к росту торгового оборота Восток-Запад.
Далее глава ведомства пояснил, что 158-километровая линия от Ордубада до станции Валидаг на севере Нахчывана будет отремонтирована, а также продлена от Валидага до границы с Арменией.
«Продолжаются строительные работы на участке Зангезурского коридора до границы с Арменией, будет проложена новая железная дорога протяженностью 166 километров от Горадиза до Ордубадского района Нахчывана»
– Абдулкадир Уралоглу