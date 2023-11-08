Армяно-азербайджанская граница пылает огнем

На границе Армении и Азербайджана вспыхнул пожар. Огонь может распространиться на лесной массив. Сейчас ведутся работы по ликвидации возгорания.

Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана сообщило о возгорании недалеко от населенных пунктов Чичекли и Ивановка Гедабейского района на армяно-азербайджанской границе.

К месту происшествия уже прибыл руководитель Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов. Отмечается, что пожар может перерасти в лесной.

В настоящее время работники Центра лесного хозяйства и МЧС принимают меры по ликвидации возгорания и предотвращению распространения огня на другие участки.