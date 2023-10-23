Узбекистан выделил $1,5 млн на гумпомощь сектору Газы

Президент Узбекистана дал поручение о выделении $1,5 млн на поддержку сектора Газы. Также глава республики призвал создать независимое палестинское государство.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил сегодня на совещании правительства с речью о палестино-израильском конфликте. Глава республики сказал о том, что из-за столкновения армий двух государств погибает мирное население и призвал к скорейшему завершению военного конфликта. Кроме этого, Шавкат Мирзиеев принял решение о выделении средств из бюджета страны на гуманитарную помощь жителям Палестины.

«Мной принято решение выделить $1,5 млн в Ближневосточное агентство ООН для оказания посильной помощи жителям сектора Газа. Мы выражаем твёрдую солидарность с народом Палестины и поддерживаем его право на создание своего независимого государства в соответствии с ранее принятыми резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН»

- Шавкат Мирзиеев

Глава республики отметил, что Узбекистан имеет богатый опыт мирного проживания людей разных конфессий и национальностей на территории одного государства. Мирзиеев призвал граждан республики не поддаваться на провокации и ценить мирную и спокойную жизнь в стране.