Опубликовано: 20:30, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Министры иностранных дел России и Турции обсудят строительство АЭС "Аккую", зерновую сделку, украинский и сирийский кризисы, а также ситуацию на Южном Кавказе.

Министерство иностранных дел РФ рассказало, что будут обсуждать главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сказано в заявлении российского министерства, главы двух дипломатических ведомств поговорят о совместной работе по строительству АЭС "Аккую" и эксплуатации "Турецкого потока". Там же напомнили о скорой церемонии доставки ядерного топлива на первый энергоблок атомной станции.

Помимо этого, Лавров и Чавушоглу обсудят двустороннее экономическое сотрудничество и его наращивание, а также партнерство в энергетической сфере. Планируется рассмотреть и безопасность российских граждан в Турецкой Республике.

Также министры двух стран уделят время украинскому и сирийскому кризисам, обстановке на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и Африке.

В МИД выразили надежду, что скорая встреча глав МИД России и Турции внесет весомый вклад в развитие двусторонних отношений