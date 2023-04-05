Министерство иностранных дел РФ рассказало, что будут обсуждать главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анкаре, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как сказано в заявлении российского министерства, главы двух дипломатических ведомств поговорят о совместной работе по строительству АЭС "Аккую" и эксплуатации "Турецкого потока". Там же напомнили о скорой церемонии доставки ядерного топлива на первый энергоблок атомной станции.
Помимо этого, Лавров и Чавушоглу обсудят двустороннее экономическое сотрудничество и его наращивание, а также партнерство в энергетической сфере. Планируется рассмотреть и безопасность российских граждан в Турецкой Республике.
Также министры двух стран уделят время украинскому и сирийскому кризисам, обстановке на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и Африке.
В МИД выразили надежду, что скорая встреча глав МИД России и Турции внесет весомый вклад в развитие двусторонних отношений