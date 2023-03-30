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Лавров будет председательствовать в дебатах по Ближнему Востоку в СБ ООН

Лавров будет председательствовать в дебатах по Ближнему Востоку в СБ ООН
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД России сообщили о проведении открытых дебатов по ближневосточному урегулированию с председательством Сергея Лаврова. Мероприятие пройдет в конце апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала проведение открытых дебатов по урегулированию ситуации в ближневосточном регионе.

Она подчеркнула, что данное мероприятие пройдет в рамках апрельского мандата отчетного цикла Совбеза ООН под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Захарова добавила, что дебаты по Ближнему Востоку на уровне министров иностранных дел пройдут 25 апреля.

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