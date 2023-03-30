Опубликовано: 16:53, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД России сообщили о проведении открытых дебатов по ближневосточному урегулированию с председательством Сергея Лаврова. Мероприятие пройдет в конце апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала проведение открытых дебатов по урегулированию ситуации в ближневосточном регионе.

Она подчеркнула, что данное мероприятие пройдет в рамках апрельского мандата отчетного цикла Совбеза ООН под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Захарова добавила, что дебаты по Ближнему Востоку на уровне министров иностранных дел пройдут 25 апреля.