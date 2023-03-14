Опубликовано: 14:37, 14 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Никол Пашинян предложил Берлин и Вашингтон в качестве посредников в мирных переговорах с Азербайджаном с образованием пятистороннего формата.

Ереван не прочь подключить США и Германию в процесс переговоров между Арменией и Азербайджаном, сообщил армянский премьер Никол Пашинян.

По его словам, пражские переговоры в четырехстороннем формате (Ереван, Баку, Париж, ЕС) стали самыми эффективными переговорами, завершившиеся конкретным результатом.

При этом он заявляет, что сейчас Баку "не хочет работать по эффективному формату" и предлагает установить пятисторонний формат, включив в него Германию и США.

Пашинян считает, что после встреч в Бельгии достигнутые соглашения не были выполнены. Также премьер не планирует в настоящее время проводить переговоры с Ильхамом Алиевым.