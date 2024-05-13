Вестник Кавказа

Посол Армении обсудила в США мирный процесс с Азербайджаном

посол Армении в США Лилит Макунц
© Фото: официальный сайт МИД Армении
Посол Армении пообщалась в США с конгрессменом Марком Грином. Стороны обсудили нормализацию армяно-азербайджанских и армяно-американских отношений.

В Соединенных Штатах состоялась встреча посла Армении Лилит Макунц и конгрессмена Марка Грина. Об этом пишут армянские СМИ.

Переговоры прошли 16 мая.

Центральными темами разговора стали мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и урегулирование отношений Армении с Турцией.

В ходе встречи посол рассказала о своем видении потенциала отношений между Арменией и США, передает News.am.

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