Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели беседу "на ногах" в Женеве

Переговоры представителей руководства Азербайджана и Армении на разных уровнях продолжаются. Сегодня в Женеве планируется встреча спикеров парламентов, днем они кратко побеседовали "на ногах".

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана и спикер Национального собрания Армении провели короткую встречу.

Сахиба Гафарова и Ален Симонян поговорили "на ногах" в Женеве – беседа состоялась на полях Всемирной конференции, рассказала пресс-секретарь армянского политика Нелли Гулян. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Кроме того, в Telegram-каналах публикуют фото со встречи.

Основные переговоры Гафаровой и Симоняна запланированы на сегодняшний вечер.

Напомним, председатели парламентов Азербайджана и Армении уже проводили двустороннюю встречу. Она прошла в пятницу 22 марта на полях очередного заседания Межпарламентского союза.

Отметим, что 10-11 мая в Алматы прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Переговоры Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна проходили без посредников: Казахстан только предоставил для них площадку, не претендуя на посредническую роль.

Позже азербайджанский дипломат назвал такой формат – то есть переговоры представителей Баку и Еревана – наиболее эффективным. Министр также позитивно оценил развитие отношений АР с РА и выразил надежду, что стороны продолжат взаимодействовать в этом ключе.