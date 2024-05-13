Вестник Кавказа

Баку и Ереван провели переговоры в Женеве

Баку и Ереван провели переговоры в Женеве
© Фото: сайт парламента Армении
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении обсудили в Женеве мирный процесс. Стороны договорились продолжать диалог между парламентариями.

В Женеве состоялись переговоры спикеров парламентов Азербайджана и Армении – Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна, пишет пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечается, что стороны обсудили поддержку законодательными органами Азербайджана и Армении мирного процесса на фоне проводимых между Баку и Ереваном мирных переговоров.

В парламенте Азербайджана подчеркнули, что встреча спикеров прошла в конструктивной атмосфере. Гафарова и Симонян договорились продолжить диалог.

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