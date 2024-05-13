Баку и Ереван провели переговоры в Женеве

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении обсудили в Женеве мирный процесс. Стороны договорились продолжать диалог между парламентариями.
В Женеве состоялись переговоры спикеров парламентов Азербайджана и Армении – Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна, пишет пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджана.
Отмечается, что стороны обсудили поддержку законодательными органами Азербайджана и Армении мирного процесса на фоне проводимых между Баку и Ереваном мирных переговоров.
В парламенте Азербайджана подчеркнули, что встреча спикеров прошла в конструктивной атмосфере. Гафарова и Симонян договорились продолжить диалог.