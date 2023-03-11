В Тбилиси прошел митинг против обязательной службы в армии

Опубликовано: 20:50, 11 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Оппозиционная партия "Гирчи" проводит вечером в субботу митинг против обязательной службы в армии. В акции возле парламента Грузии участвуют сотни человек, преимущественно студенты.

Вечером 11 марта возле здания парламента в Тбилиси началась акция против обязательной службы в армии. Организатором митинга выступила партия "Гирчи". Демонстранты, преимущественно студенты, принесли с собой плакаты с лозунгами против принудительного призыва в армию. Они требуют у властей отказаться от этой практики и выступают за службу на добровольной основе. Собравшиеся также призвали создать солдатам нормальные условия и дать зарплату.

После 20 марта грузинский парламент проголосует в первом чтении за обновленную версию Кодекса обороны, который, в частности, регулирует призыв в армию. Согласно действующему законодательству, служить в армии необходимо один год без перерыва. Новая норма предполагает службу сроком в 6, 8 и 11 месяцев.

Срочники, которые будут служить 6 или 8 месяцев, смогут взять оплачиваемый отпуск на 10 дней. Те же, кто пойдут в армию на 11 месяцев, смогут рассчитывать на 15 дней отпуска. Также срочники смогут взять 10 дней оплачиваемого отпуска по уважительным причинам.

При этом призывной возраст менять не собираются. Он останется прежним – с 18 до 27 лет.