В США предрекли России быстрый рост экономики

Опубликовано: 10:02, 10 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Российская экономика будет расти быстрее, чем британская или германская, считают в США. Санкции против России нанесли куда больше вреда Западу, это их самый грандиозный просчет.

Введенные против России санкции навредили больше западным странам, чем Москве, сказано в статье американской газеты The Epoch Times, авторами которой стали экономист Патриция Адамс и обозреватель Лоренс Соломон.

По их мнению, санкции привели к высокой инфляции на Западе, нехватке энергоносителей и рецессии. При этом они заявили, что России не только удалось их пережить, но и стать лучше.

Эксперты назвали антироссийские санкции "самым грандиозным просчетом Запада в современной истории". Ссылаясь на данные МВФ, Адамс и Соломон предрекли российской экономике быстрый рост.

"В 2024-м она будет расти быстрее, чем экономики США, Канады, Австралии, Франции и большинства других стран Запада, и достигнет самого низкого соотношения долга к ВВП среди стран "Большой двадцатки", – пишут они.

В заключение авторы добавили, что Китай и Бразилии ускорили сотрудничество с Россией на фоне попытки Запада "отменить Россию", вводя против нее санкции. Но, по их словам, такой ход дал обратный эффект.

Что ждет экономику России?

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сообщил, что государство в ближайшее время определит приоритетные точки роста российской экономики на ближайшие годы.



"Мы ждем утверждения таксономии, которая определяет структурную перестройку страны. В этом документе правительство обозначает эффективные направления развития экономики. Если правительство сконцентрирует государственные ресурсы на реализации этих проектов, выработает вместе с ЦБ меры по стимулированию банков и инвесторов направлять деньги на проекты, связанные с реализацией таксономии, то в течение трех лет можно будет обеспечить серьезное развитие экономики по приоритетным направлениям", - сказал он.



"В очень короткий промежуток времени наша страна может преобразоваться в одну большую и эффективную стройку, если правительство быстро примет этот документ. Нужно сказать еще об одном аспекте, возможно, о ключевом – нужна выработка системы стимулирующих мер, в том числе, кстати, для иностранных инвесторов, которым было бы интересно поучаствовать и заработать на реализации российских проектов", - обратил внимание Анатолий Аксаков.

Кто поможет России развивать экономику?

В развитии экономики Россия будет сотрудничать с иностранными партнерами. "В первую очередь это Китай. Сейчас экономические контакты с Китаем расширяются, российско-китайский товарооборот резко растет. То же самое касается и Индии. Индия и Китай – это две большие экономики, которые в ближайшее десятилетие будут определять формирование новых центров мировой экономической мощи", - сообщил депутат.



В среднесрочной перспективе Россия намерена в целом усилить взаимодействие с Азией. "Индонезия, Малайзия, Вьетнам – это страны, которые стремительно развиваются. И очевидно, что те ресурсы, которыми обладает Россия, как и ее огромный потенциал, будут им интересны для того, чтобы обеспечить непрерывность своего экономического роста", - заключил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.