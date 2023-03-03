США нашли повод для новых антироссийских санкций

Опубликовано: 19:42, 3 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минфин США придумал новый старый повод для введения санкций в отношении шести россиян – помог им закон Магнитского. Новые американские санкции затронули шесть россиян.

США ввели новые санкции против шести россиян – поводом для этого стал так называемый "закон Магнитского", сообщает министерство финансов страны.

Санкции затронут заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко, судей Елену Ленскую и Диану Мищенко и других, чьи действия США связывают с делом арестованного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, признанного в России иноагентом. Все они обвиняются в "нарушении прав человека", передает РИА Новости.

Последний раз санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека, применялись в декабре 2012 года. Затем такие же списки ввели ряд стран ЕС.